Regenbogenparlament: Konferenz in Hamburg

Miteinander Stârken „Das LSVD-Projekt „Miteinander stärken“ fördert die Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*). Die Entwicklung nachhaltiger Strategien und der Aufbau zivilgesellschaftlicher Allianzen wirken rechtspopulistischen und lsbti*-feindlichen Einstellungen entgegen und empowern LSBTI* und ihre Verbündeten“.

„Akzeptanz von LSBTI* in Jugendarbeit und Bildung“ ist das Motto des unter anderem vom LSVD Hamburg organisierten 3. Regenbogenparlamentes an der Universität Hamburg.

Gemeinsam mit Wissenschaftler*innen, Fachkräften und Aktivist*innen aus dem In- und Ausland wird am 7. September diskutiert, wie die „Regenbogenkompetenz“, das heißt der professionelle und diskriminierungsfreie Umgang mit Themen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt, in der Jugendarbeit, in Schule und in Medien erhöht werden kann.

Das Programm kann bereits HIER (PDF-Download) eingesehen werden.

Die Veranstaltung richtet sich an queere Aktivisten und Fachkräfte aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Medien, Politik, Sport, Kultur, Religion, Soziale Arbeit, Antidiskriminierungs- und Antirassismusarbeit, aus migrantischen Organisationen und aus der Jugendarbeit. Darüber hinaus versteht sich das Format als Schnittstelle zwischen der Bundespolitik und den Ländern bzw. den Kommunen.

7.9., Universität Hamburg, Von-Melle-Park 9, S Dammtor, 9:30 – 17 Uhr, Anmeldung / Registrierung ist dringend erforderlich und sollte bis zum 29. August über die Website www.miteinander-staerken.de erfolgen.