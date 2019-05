Hannover • Rainbowflash zum IDAHOBIT

× Erweitern Foto: Dieter Schütz / pixelio.de Opernplatz Hannover Auf dem Opernplatz findet nur drei Wochen nach dem Rainbowflash zum IDAHOBIT auch das CSD-Straßenfest statt. Mehr Infos dazu HIER.

In Hannover wird es am 17. Mai, dem „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ (IDAHOBIT), auf dem Opernplatz einen RainbowFlash geben. Die Ballonausgabe beginnt um 18 Uhr, der Flash für 19 Uhr angedacht. Kurze Grußworte werden voon Niedersachsens Sozialministerin Dr. Carola Reimann und Dipl. Soz.-Päd. Hülya Feise (Projektleitung gEMiDe e.V.) erwartet.

Klaus Bischoff, Vorstand des LSVD Niedersachsen-Bremen:

„Gemeinsam wollen wir am 17. Mai ein deutliches Zeichen gegen die Verfolgung und Entrechtung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen in vielen Teilen dieser Welt setzen. Auch in Deutschland und Europa versuchen Rechtspopulisten und Gleichstellungsgegner, unsere Gesellschaft zu spalten und Homophobie und Transfeindlichkeit salonfähig zu machen. Wir bieten ihnen Paroli. Demokratie braucht ein vielfältiges und respektvolles Miteinander.“

× Erweitern Rainbowflash Hannover Der RainbowFlash in Hannover ist eine Kooperation von Gaymeinsam für Hannover e.V. und dem Lesben- und Schwulenverband (LSVD) Niedersachsen-Bremen. Finanziell unterstützt von: Kleinkunstbühne Hannover • seelenknoten • Lattner Design • Landeshauptstadt Hannover • FDP im Landtag Niedersachsen • Hannöversche Aidshilfe • Bar Romantis • Paritätischer Wohlfahrtsverband Niedersachsen • Vulkan Sauna • Rental Media

Die weltweiten Aktionen zum IDAHOBIT sind auch Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, die wegen ihrer realen oder vermuteten sexuellen Orientierung / geschlechtlichen Identität Verfolgung, Folter und Tod erleiden müssen. In 70 Staaten werden Lesben und Schwule immer noch strafrechtlich wegen ihrer sexuellen Orientierung verfolgt, in elf davon werden sie mit dem Tod bedroht. (Quelle: LSVD Niedersachsen)

INFO IDAHOBIT

Am 17.5.1990 strich die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität von ihrer Liste der psychischen Krankheiten. Seit 2005 findet an diesem Tag jährlich der „Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie“ (IDAHOBIT) statt.