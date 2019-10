QueenOfDrags: Samantha Gold

× Erweitern Foto: www.facebook.com/samantha.gold.drag Samantha Gold

Foto: www.instagram.com/heidiklum Heidi Klum

Diese Hamburgerin ist mit dabei bei Heidi Klums Show: Samantha Gold.

Von wegen Hamburg hat nur Olivia Jones! Ein besonders schöner und sympathischer Hingucker ist diese Dragqueen aus der Hansestadt. Kennen kann man sie aus dem Olivia-Jones-Umfeld**, bundesweit schätzen wird man sie bald durch Heidi Klums Show „Queen of Drags“, die am 14. November auf ProSieben startet.

Samantha Gold ist geboren und aufgewachsen in Österreich – wie die medial auch so erfolgreiche Wahl-Berlinerin Nina Queer. 2015 wurde Samantha Miss Tuntenball Österreich, kurz darauf zog sie nach Hamburg und legte bei Olivia Jones los. Sie positioniert sich klar gegen Bodyshaming und macht sich stark für Body Positivity.

Wir sind gespannt, was nach und während der Show mit Bill Kaulitz und Conchita Wurst passiert. Viel Glück!

Foto: www.olivia-jones.de / Marius Roer Olivia Jones und Jenny Elvers

**So groß! So bunt! So Hamburg! Der große Durchbruch kam durch RTL ...

Dragqueen Olivia Jones (geboren am 21. November 1969 in Springe, Niedersachsen) hat inzwischen fünf verschiedene Läden auf der Großen Freiheit in Hamburg, sie veranstaltet Reeperbahn-Rundgänge und Hafenfahrten. Ja, den Titel der Königin von St. Pauli trägt sie zu Recht. Gut zu wissen: Sie ist eine enge Freundin von Gloria Glamour.

www.olivia-jones.de