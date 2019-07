× Erweitern Hamburger Hafen

Morgen startet die PRIDE WEEK in Hamburg, heute schon gibt es den Schiffs-CSD PRIDE AHOI auf der Elbe! Mit dabei sind Boote von Pink Ink., WunderBar, Babylon, 136grad und der M+V Bar.

Foto: M. Rädel Hamburg

Hamburg Pride e. V. führt den Schiffs-Konvoi selbstverständlich an. DJ Pauli sorgt an Bord der MS Hamburger Deern mit All-Time-Favourites für Stimmung, die Versorgung mit Kaltgetränken ist ebenfalls sichergestellt. Gestartet wird in diesem Jahr vom Anleger Kehrwieder bei der Elbphilharmonie (U Baumwall). Der Pride-Konvoi fährt an den Landungsbrücken vorbei Richtung Blankenese dem Sonnenuntergang entgegen.

26.7., PRIDE AHOI, Anleger Kehrwieder bei der Elbphilharmonie, U Baumwall, 19 – 23 Uhr, VVK