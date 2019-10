PrEP als Kassenleistung. Was ändert sich in Hamburg?

× Erweitern Dr. Guido Schäfer aus dem Ambulanzzentrum des UKE und Marc Grenz von Hein & Fiete

Die Übernahme der PrEP in den Katalog der GKV-Leistungen hat in Hamburg spezielle Auswirkungen. Wir sprachen mit Marc Grenz von Hein & Fiete und Dr. Guido Schäfer aus dem Ambulanzzentrum des UKE.

PrEP-Check Das PrEP-Check-Heft war eine der innovativen Idee, die in Hamburg realisiert wurden, um schon früh möglichst gute und niedrigschwellige Zugänge zur PrEP zu öffnen.

Warum gibt es „PrEP komplett“ nicht mehr und warum kann man die PrEP-Checks nicht mehr bei Hein & Fiete durchführen lassen?

Marc: Die Angebote waren dafür gedacht, eine Versorgungslücke im Gesundheitssystem zu schließen. Diese ist mit der Übernahme der PrEP-Kosten durch die gesetzlichen Krankenkassen jetzt grundsätzlich geschlossen worden. Jeder gesetzlich Versicherte hat Anspruch auf die PrEP und alle dazugehörigen Tests und Untersuchungen.

Dr. Schäfer: Wir bieten prinzipiell zu allen Sprechstundenzeiten eine PrEP-Betreuung an. Zusätzlich zur ärztlichen Beratung besteht ab Oktober immer donnerstags die Möglichkeit einer zusätzlichen, vertiefenden Beratung zur PrEP, mit einem Mitarbeiter von Hein & Fiete bei uns vor Ort in unserer Ambulanz.

Marc: Zwischen 16 und 20 Uhr an jedem Montag kann man diese Beratung auch bei uns im Haus in Anspruch nehmen. Nur die Tests und Untersuchungen müssen halt bei den Schwerpunktärzten oder zum Beispiel im UKE durchgeführt werden.

Dr. Schäfer: Die Kassenübernahme macht das Konstrukt, das Hein & Fiete, CASAblanca, die Schwerpunktpraxen und wir gemeinsam durchgeführt haben, unnötig. Es kann jetzt von Beratung über Blutentnahmen, STI-Checks und das Rezept alles aus einer Hand durchgeführt werden.

Wie ist denn bisher der Zulauf?

Dr. Schäfer: Wir haben starken Zulauf, haben aber zurzeit noch Kapazitäten. Wir arbeiten ja mit Terminen und versuchen, jeder Anfrage gerecht zu werden.

Es gab in Foren wie PrEP.jetzt Fragen, was Menschen mit einer privaten Krankenversicherung tun sollen.

Marc: Am besten ist es, ihr fragt einmal bei eurer Versicherung nach, und natürlich könnt ihr mit eurem Arzt sprechen. Ich bin mir relativ sicher, dass es Lösungen geben wird. Und übrigens ist es ja nicht so, dass Hein & Fiete jetzt geschlossen wird. Wie vor PrEP auch bieten wir dienstags und donnerstags unseren kostenlosen STI-Check an für Menschen, die einen Risikokontakt hatten oder sexuell aktiv sind und sichergehen wollen. Wie gewohnt ist das von 16 bis 20 Uhr ohne Anmeldung und anonym möglich.

*Interview: Christian Knuth

Infos und Termine in der Infektiologie des UKE: www.uke.de/mvz/infektiologie, prep@uke.de, 040 74105283, www.heinfiete.de