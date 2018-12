Pink Sunday Xmas Gala mit Barbie Stupid und Lee Jackson

× Erweitern Pink Xmas Gala

Die PINK SUNDAY XMAS GALA findet am 9.12.2018 auf der Horner Rennbahn statt. In der ALL INCLUSIVE DINNERSHOW erwartet euch ein spektakulärer, einzigartiger Gala Abend in bester Gesellschaft und mit garantierter Unterhaltung!

Dieses spektakuläre Weihnachtsevent wird von zahlreichen Szenekennern und namhaften Unternehmen unterstützt. Das Travestieduo der Superlative aus „Olivias Show Club" ist auch zu Gast. Barbie & Lee aka Double Faces, die gerade erst ihr 20. Bühnenjubiläum feierten. (Unser Interview)

Ein Teilbeitrag der verkauften Eintrittskarten geht als Spende an die AIDS-Hilfe Hamburg!

Dresscode: xmas casual, xmas elegant!

Anfahrt / Buffet / Tickets