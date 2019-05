Penis: Hein & Fiete will dein Teil sehen!

× Erweitern Foto: A. Spratt / gemeinfrei Penis

Also wirklich. Nicht nur, dass Hein & Fiete das beste Präventionsprojekt für Männer, die Sex mit Männern haben, ist: Immer schon steht auch Sexpositivität am Fokus des Treibens im Pulverteich. Am 11. Mai wollen die Jungs harte Fakten sehen.

Foto: Hein & Fiete Hein & Fiete Hier soll er durch!

Neue Kampagne mit #Penis

In einem Facebook-Aufruf schreibt das Team:

*** Schwanz-Models gesucht *** Für eine neue Kampagne suchen wir noch freiwillige, welche sich als Models zur Verfügung stellen! Es geht hierbei tatsächlich nur um eure Penisse. 😉 Wir haben drei verschiedene Glory Holes und wollen eure Schwänze darin fotografieren! Vollkommen anonym und nutzerfreundlich. ❤️ Falls du Interesse hast, schreib uns gerne eine kurze Nachricht! Samstag zwischen 11 – 16 Uhr soll das Ganze stattfinden. Für Sekt und Kaffee ist gesorgt. Kommt einfach vorbei (Pulverteich 23, Studio 23, ehemals BasementXXV) oder sagt vorher Bescheid. ❤️

Macht mit!