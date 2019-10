Nachgefragt: Oldenburger will Mr Gay Germany werden

Joel Schiliro hat es geschafft: Unter rund 200 Bewerbern setzte er sich durch und hat es ins Finale der letzten sieben Kandidaten für die Wahl zum MR GAY GERMANY 2019 geschafft. Wir fragten bei dem 24-Jährigen Oldenburger nach.

× Erweitern Foto: facebook.com/joel.schiliro Joel Schiliro

Warum hast Du dich aufstellen lassen?

Ich möchte die Menschheit zum nachdenken bringen! Es gibt so viele Kinder auf der Welt die ohne Familie aufwachsen. Wieso ist es dann so schwierig als schwules Paar ein Kind zu adoptieren? Ich möchte mich für dieses Thema einsetzten und mich stark machen. Mir geht´s nicht darum, mich in Szene zu setzen sondern wirklich etwas zu erreichen. Ziel ist dabei aber, dass ich mir selbst treu bleibe!

Was willst Du anders machen, als Deine Vorgänger?

Meine Vorgänger haben alle gute Ziele gehabt und einiges erreicht! Ich würde sagen, dass jeder Vorgänger vieles richtig gemacht hat und einen Grundstein für viele weitere Mr Gay Germanys gelegt hat. Ich werde meine gesamte Kraft für dieses Thema aufwenden und durch meine Kontakte und meinen Erfahrungen alles dafür geben, dass wir die Menschen mit diesem Thema erreichen!

Wie gehst du damit um, dass Misterwahlen von einigen immer noch belächelt und nicht ernst genommen werden?

Ich kann die anderen verstehen, dass Misterwahlen immer noch belächelt werden. Bei vielen Wahlen geht es nur um das Aussehen und nicht um den Charakter und das Ziel. Ich finde gerade der Charakter eines Menschens ist viel wichtiger als das Aussehen. Ich bin klein, nicht muskulös, keine Modelmaße ... Habe aber ein Ziel vor Augen und das ist das was zählt!

Was ist das Thema Deiner Kampagne?

Mein Ziel ist es, schwulen Paaren das Adoptieren von Kindern zu ermöglichen. Klar ist das schon möglich, nur leider ist es als schwules Paar mehr als schwierig. Und genau dafür möchte ich mich einsetzen! Es gibt genug Kinder auf der Welt, die ohne Familie aufwachsen, die alleine schwierige Ereignisse im Leben meistern müssen und keine Rückendeckung von der Familie bekommen.