Nachgefragt: Flagge zeigen zum CSD Bremen

Fotos: Mathias Rätz

Unter dem Motto „Der Schlüssel zur Welt ist Vielfalt*“ zogen am 25. August 2018 mehr als 8.000 Teilnehmende durch die Wesermetropole – und damit knapp 3.000 mehr als im Vorjahr. Robert Dadanski, Sprecher des Bremer CSD-Vereins, freut sich:

„Trotz Regens haben die Leute für ihre Rechte demonstriert und ein buntes Zeichen für eine Gesellschaft ohne Hass und Diskriminierung gesetzt.“ Einen kleinen Dämpfer gab es aus Sicht der Aktivisten und Aktivistinnen: Die Regenbogenfahne wehte zwar vor dem Parlament, nicht jedoch am Rathaus. Das Rathaus versteckt sich immer noch hinter der Bundesflaggenordnung, die in der Bundeshauptstadt selbst aber ganz anders ausgelegt wird. hinnerk fragte bei der Senatsverwaltung nach und bekam Antwort:

„Ich bedanke mich für Ihr grundsätzliches Verständnis hinsichtlich der Einhaltung der Regelungen des Beflaggens am Bremer Rathaus, das – und dies ist wesentlich – zugleich Amtssitz der Landesregierung ist. Ich kann nachvollziehen, dass die Beflaggung aus gleichem Anlass in anderen Städten für Unverständnis sorgt. Allerdings ist beispielsweise das Hamburger Rathaus zugleich Sitz der Bürgerschaft, sodass andere Voraussetzungen vorliegen, und in Hannover und Oldenburg handelt es sich nicht um den Sitz der Landesregierung. Die Beflaggungspraxis in Berlin bei unterschiedlichen öffentlichen Einrichtungen und Organen vermag ich nicht zu kommentieren. Herrn Bürgermeister Dr. Sieling liegt in der Tat der Christopher Street Day in Bremen und seine Intention sehr am Herzen. Seine Solidarität zeigte sich in der gemeinsamen Teilnahme mit Frau Senatorin Anja Stahmann am Demonstrationszug in der Innenstadt. Auf dem Marktplatz war die Regenbogenflagge als sichtbares Zeichen an der Bremischen Bürgerschaft gehisst.“