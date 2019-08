Ledertreffen, Jubiläum und Mister-Wahl

Foto: Team RH Photography/ instagram.com/roman_holst Fetisch Hamburg Pride 2019

Das 46. Ledertreffen Hamburg vom 8. bis 11. August 2019 ist gleichzeitig das 45. Jubiläum des MSC-Hamburg e.V. und startet am Donnerstabend mit dem Get Together im S.L U.T. und findet am Freitag mit Lederdinner und anschließender Wahl des Mr. Leather Hamburg 2019 einen ersten Höhepunkt.

Samstag folgen Puppy-Walk, eine Bikertour und Lederflohmarkt. Als Höhepunkt findet die Leder- und Fetisch-Party auf der MS Stubnitz statt, mit Bällebad (Doggy Pool) sowie dem Playground unter Deck mit Dark Room Area und als Neuheit einem BLUF Deck.

× Erweitern Foto: Team RH Photography/ instagram.com/roman_holst Fetisch Der MSC Hamburg beim CSD 2019

Am Sonntag beschließt der Leather-Brunch die Feierlichkeiten des ältesten schwulen Fetischclubs der Republik. Wir gratulieren!

www.msc-hamburg.de