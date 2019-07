HamburgPride 🌈 Nordbären

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Otter oder BĂ€r? Max Duro.

Bevor rund 120 BĂ€ren mit ihren Freunden den Truck der NordbĂ€ren entern, wellnessen sie sich am Vorabend des CSDs bei der BIGBIGGERBEAR in der Dragon Sauna. Los geht es schon ab 13 Uhr und es locken tolle AufgĂŒsse und eiskalte Erfrischung so wie der ein oder andere Snack zur StĂ€rkung an der Bar.

Das BÄRENTANZEN, das ab 21 Uhr erstmals im Kasematte20 stattfindet und mit seiner Lage am Alsterglacis / Dammtorbahnhof fußlĂ€ufig vom Straßenfest erreichbar ist, ist das nĂ€chste bĂ€rige Highlight des CSDs. Musikalisch gibt es von harry.h (SommerschwĂŒle Mainz) und GĂŒnni (Berlin) auf die BĂ€renohren, wer lieber die Tatzen hochlegt, hat dafĂŒr an der Bar oder im großzĂŒgigen Außenbereich die chillige Gelegenheit. Auch hier ist mit dem Foodtruck vom Kasematte20 bĂ€renfreundlich die Kalorienversorgung sichergestellt.

Den Abschluss der bĂ€rigen CSD-Feierlichkeiten bildet der Truck: Treffpunkt fĂŒr den Hamburg Pride ist 3. August um 11:30 Uhr in der Langen Reihe – DJ MarkusBearHH heizt den Truckmitfahrern und den Zuschauern musikalisch ein. Die GetrĂ€nke sind wie immer im Ticketpreis enthalten.

Karten gibt es unter www.nordbaeren-hamburg.de/shop!