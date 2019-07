HamburgPride • MR.CHAPS und DARE!

× Erweitern Foto: Mr.Chaps Mr.Chaps und DARE!

Nach dem Erfolg und dem Spaß den MR.CHAPS Ingo und Frankie DARE! sowie DJ Wobo und alle beteiligten Helfer letztes Jahr beim ersten gemeinsamen Truck zum Hamburg Pride hatten, wurden sie seit Mai gefragt, ob dieses Jahr eine Fortsetzung geplant sei. Was sollen sie denn da anderes sagen als: Machen wir.

Gesagt getan. Tickets gibt es mit nur noch ganz viel Glück direkt im Shop von MR.CHAPS in der Greifswalder Straße 23 oder per Mail unter paradetruck@mr-chaps.de. Treffpunkt ist am 3. August am Truck auf der Langen Reihe, Höhe Asklepios St. Georg um spätestens 12 Uhr. Happy Pride!