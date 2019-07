Mitmachen! Hamburg zeigt wieder Flagge

Mit Stolz kann Hamburg schon auf elf Jahre Pride am Rathaus zurückschauen. Seit 2008 wird die Regenbogenfahne hier zum CSD feierlich gehisst – dieses Jahr wird die Hissung am Mittag des 31. Juli zelebriert.

Der Flaggenbeauftragte von Deutschlands größtem CSD-Verein Hamburg Pride ruft nicht nur wieder dazu auf, an möglichst vielen Orten der Stadt Regenbogensymbole leuchten zu lassen, er war auch wieder selbst „Fahnenmastenputzen“ bei den Unternehmen der Stadt.

Oliver Greve hat in diesem Jahr unter anderem die Europa Passage als Partner gewinnen können – wir freuen uns und sind sehr gespannt, ob der Jungfernstieg mit dem Alsterhaus sich ab jetzt auf solidarischen Wettstreit um die prächtigste Beflaggung mit dem Ballindamm einstellen kann.

Hamburg Pride ruft auf: „Mach auch DU mit und zeig Flagge, bei Dir zuhause, bei Deinem Arbeitgeber und vorallem am 3.8.2019 bei der Demonstration. Regenbogenflaggen gibt es in verschiedenen Größen bei der Aidshilfe in der Langen Reihe 30.“