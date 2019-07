HamburgPride 🌈 Straßenfest mit Mel C

× Erweitern Foto: Team RH Photography Hamburg Pride

Sichtbarkeit ĂŒber drei Tage bietet das vielleicht schönste CSD-Straßenfest der Republik. Der prachtvolle Jungfernstieg und der Ballindamm am Ufer der Binnenalster bilden das optisch so einmalige Ambiente, indem sich lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Kulturen, Szenen und Nachtleben in all ihrer Vielfalt prĂ€sentieren.

Foto: Philip Sinden SINK THE PINK Am 2. August um 20:30 Uhr auf der HauptbĂŒhne von HAMBURG PRIDE: Melanie C & Sink The Pink!

Das Pride-Zelt als Info- und Ticket-Counter von Hamburg Pride e. V. steht Ecke Jungfernstieg/Ballindamm, der Hamburg Pride Musik-Tower thront nicht weit von der Pride-Insel auf dem Jungfernstieg. Das BĂŒhnenprogramm kann sich sehen lassen. Obwohl die Spice Girls gerade erst auf Tour gingen, rafft sich Melanie C (Sporty Spice) auf, deutsche CSDs zu besuchen, jetzt den Hamburger Pride! Und das wird sie nicht alleine tun, sondern mit den Dragqueens der Band SINK THE PINK. Die Szene sei ihr zweites Zuhause, verrĂ€t die SĂ€ngerin dazu. Schön. Das wird ein Fest! Das vollstĂ€ndige Programm findest du HIER.

2. – 4.8., CSD-Straßenfest, Jungfernstieg/Ballindamm, Hamburg, S + U Jungfernstieg, Fr. 15 – 24 Uhr, Sa. 11 – 24 Uhr, So. 11 – 22 Uhr

Foto: facebook.com/official.lukas.sauer Lukas Sauer CSD

Am Samstag ist die CSD-Demonstration in Hamburg, wir fragen bei Schauspieler Lukas Sauer nach, was er so denkt.

Warum sollten wir unsere Rechte nicht als SelbstverstÀndlichkeit verstehen?

In vielen LĂ€ndern dieser Welt haben wir noch viel zu wenig bis gar keine Rechte. Es werden tĂ€glich MĂ€nner und Frauen festgenommen, teilweise sogar getötet. Viele Menschen haben in der Vergangenheit fĂŒr unsere Rechte gekĂ€mpft und einige haben hierbei mit ihrem Leben bezahlt. Nur weil diese KĂ€mpfe in unserem Land zum GlĂŒck nicht mehr zu unserem Alltag gehören, sollten wir unsere Rechte nicht als selbstverstĂ€ndlich ansehen.

Wie kann man sich fĂŒr die Community engagieren?

Engagement ist enorm wichtig und unglaublich vielseitig. Jeder kann mit den Mitteln die ihm zur VerfĂŒgung stehen die Community unterstĂŒtzen.

Und wie?

Allein nur die Tatsache in seinem Umfeld zu sagen: „Ich bin homosexuell und stehe dazu!“ ist enorm wichtig fĂŒr die Außenwahrnehmung unserer Gemeinschaft und ein erster Schritt zur UnterstĂŒtzung der Community.