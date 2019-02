Hamburg Leuchtfeuer bittet um deine Geschichte

Das Team von Hamburg Leuchtfeuer erweitert sein Hilfsangebot für chronisch Kranke. Da HIV eine immer besser behandelbare Infektion ist, sollen Kapazitäten in Beratung und Begleitung auch Krebspatienten oder Menschen mit Multipler Sklerose zugute kommen.

× Erweitern Foto: Hamburg Leuchfeuer

In Kooperation mit dem Deutschen Institut für Sozialwirtschaft e.V. (DISW) ist dafür ein Fragebogen erstellt worden, um die Sichtweisen und das persönliche Erleben mit der Erkrankung zu erfassen und ein Angebot einzurichten, welches an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert ist. Wer selbst betroffen ist oder jemanden kennt der betroffen ist, den bittet Leuchtfeuer um Teilnahme bzw. Weiterleitung des Bogens. Die Beantwortung nimmt ungefähr 20 Minuten in Anspruch.

Hier geht es zum Fragebogen

Die Auswertung der Angaben erfolgt selbstverständlich anonym – bitte tragt daher keine Daten ein, die auf eure Person rückschließen lassen. Wer den Bogen lieber von Hand ausfüllen möchte, kann ihn ausdrucken und dann an „DISW, z.Hd. Herrn Kiani, Steindamm 91, 20099 Hamburg“ senden (ohne Absenderanschrift!). Einsendeschluss ist der 28. Februar 2019.