SEX im Hamburger Gängeviertel

Foto: www.instagram.com/fuckyeah_sexshop

hinnerk gratuliert zum ersten Geburtstag! Vor einem Jahr konnten Franciska Stäbler, Zarah Henschen, Florian Gnau und Rosa Schilling ihren feministischen Sexshop Fuck Yeah in Hamburg eröffnen.

Schon schön, ein queerer LADEN in Zeiten von Online-Shopping und amazon-Dominanz. Und eben nicht nur eine Einkaufsadresse, denn „Was Sex anbelangt sind wir alle längst nicht so gut aufgeklärt, wie wir denken. Deshalb ist es uns wichtig, im Laden und auch in den Workshops über Sex zu lernen und Wissen weiterzugeben“, so Florian Gnau.

Foto: www.instagram.com/fuckyeah_sexshop

„Sexualität ist ein so wichtiger und gleichzeitig von gesellschaftlichen Normen und Zwängen beherrschter Bereich, der endlich anders besetzt werden muss: nämlich sex-positiv! Dafür soll Fuck Yeah einen Raum bieten“, ergänzt Rosa Schilling.

Der Geburtstag wird am 20. Juli ab 12 Uhr gefeiert. Gut zu wissen: Es gibt Sekt!

Sexshop Fuck Yeah, Caffamacherreihe 47, Hamburg, www.fuckyeah.shop, www.facebook.com/fxckyeahhamburg, www.instagram.com/fuckyeah_sexshop, www.twitter.com/fuckyeahsexshop