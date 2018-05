Dritter Hamburger Queer Cup

× Erweitern Foto: Startschuss Startschuss Schwimmen

Beim dritten Hamburger Queer Cup geht es für Teilnehmende nicht ohne komplettes Nassmachen. Der internationale Schwimmwettkampf in der Schwimmhalle Inselpark (Kurt-Emmrich-Platz 12) startet am 2. Juni um 17 Uhr und wird am 3. Juni ab 10 Uhr fortgesetzt.

Dazwischen darf allerdings im Centro Sociale in der Sternschanze (Sternstraße 2) ab 21 Uhr außerhalb des kühlen Nasses gefeiert, geflirtet oder einfach nur getanzt werden. BADEAN- STALT heißt die offizielle Queer-Cup-Party und Gäste sind herzlich willkommen.

www.hamburg-queer-cup.de