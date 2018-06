Der CSD Danzig braucht euch!

Es war ein herzlicher Empfang in der Bremer Bürgerschaft. Bereits Ende April fand dort der Auftakt zu QueerCities 2018 statt, einer Kampagne, die auf die Situation von LGBTIQ* im polnischen Danzig, Bremens Partnerstadt, aufmerksam machen soll und wenn möglich diese auch verbessern soll.

Leider ist von Verbesserung der unter der rechtsnationalen Regierung Polens lebenden Queers nichts zu spüren. Im Gegenteil: Durch die immer weiter vorangetriebenen Maßnahmen gegen Presse und NGOs sinkt die Spendenbereitschaft für queere Projekte wie den Partnerverein des CSD Bremens „Tolerado“, so dass dieser das Demo-Begleitfahrzeug für die Teilnahme am CSD Danzig wieder zurückziehen muss. Im Sinne des Mottos von QueerCities „ES IST AUCH UNSER EUROPA“ bittet der CSD Bremen um Spenden (hier spenden), damit Tolerado doch noch am CSD teilnehmen kann.