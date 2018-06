CSDNordwest: Was wollt ihr denn noch? Akzeptanz!

× Erweitern Foto: M. Rätz

Unter diesem Motto setzt der CSD Nordwest in Oldenburg am 16. Juni ein Zeichen und ruft auf: „Wir sind da, wir sind viele und doch sind wir eine Minderheit. Daher begrüßen wir einen Jeden, der mit uns auf die Straße geht, um für eine vielfältige Gesellschaft zu demonstrieren, in der LGBTIQ* wie selbstverständlich ihren Platz haben. Für Gleichstellung und Akzeptanz!“

Ab 11 Uhr wird auf dem Schlossplatz ein Auftaktprogramm stattfinden, bevor um 13 Uhr die Demonstration beginnt. Gegen 15 Uhr trifft die Demo wieder am Schlossplatz ein und es beginnen Abschlusskundgebung und Kulturfest. Mit dabei: Daniel Schuhmacher, Esther Filly und Hanne Kah.

www.csd-nordwest.de