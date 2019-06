25 Jahre CSD Nordwest

× Erweitern Grafik: CSD Nordwest e.V. CSD Nordwest 2019

In Oldenburg feiert man am 15. Juni den 25. CSD. Was 1995 beim 1. CSD in Oldenburg mit einigen hundert Menschen begann, hat im letzten Jahr den Rekord von rund 11.000 Teilnehmenden erreicht. Die Veranstalter:

„Vielfalt ist das, was das Leben lebenswert macht. Vielfalt bedeutet, dass jede*r so leben und sein kann, wie er_sie ist. Ohne Angst vor Ausgrenzung oder Angriffen. Vielfalt wertzuschätzen bedeutet, auch selbst wertgeschätzt zu werden. Vielfalt bedeutet, das von mir abweichende ebenso zu tolerieren und zu akzeptieren, wie ich in meiner Persönlichkeit und Identität toleriert und akzeptiert werden möchte. Vielfalt nimmt niemandem etwas weg. Vielfalt bereichert uns alle.“ CSD Nordwest e.V. – der ganze Aufruf ist HIER abrufbar.

15.6., 25 Jahre Vielfalt statt Einfalt!, Oldenburg, Schlossplatz, Start 13 Uhr, www.csd-nordwest.de

CSD around the world

Diese mit „spartacus International Gay Guide“ entwickelte Widget listet dir wirklich alle CSDs und die dazugehörigen Infos und Webseiten übersichtlich auf:

Viel Spaß und happy Pride!