Unter dem Motto „Akzeptanz beginnt zu Hause“ startet am 23. Juli der jüngste CSD im Norden ab 16:30 Uhr auf dem Bernay-Platz in Cloppenburg. Die Kundgebung ist für 17:30 Uhr angesetzt. Musikalisch wird die Veranstaltung durch den Jugendspielmanns- und Fanfarenzug Elsfleth und die Band „Soft Cover“ begleitet. Am Abend findet im anliegenden Lokal „Bernay’s“ die offizielle CSD-Party mit dem DJ Tee Jay statt.

23.6., CSD Cloppenburg, Bernay-Platz, Cloppenburg, 16:30 Uhr, www.csd-clp.de