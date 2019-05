Bürgerschaftswahl in Bremen

×

LSVD Wahl Bremen

Am 6. März hat der LSVD sieben Parteien in Bremen angeschrieben und um die Beantwortung der Wahlprüfsteine anlässlich der Bürgerschaftswahl am 26. Mai gebeten. Die AfD hat lediglich auf ihr Wahlprogramm verwiesen, das leider keine (positive) Antwort auf eine der 18 gestellten Fragen aus dem LSBTI-Bereich liefert. Die BiW hat trotz mehrfacher Nachfrage nicht reagiert, daraus schließen wir mangelndes Interesse an LSBTI-Themen.

