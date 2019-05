Bezirkswahl • Nachgefragt bei Robert Bläsing

× Erweitern Foto: Kevin Hackert Robert Bläsing

Foto: Kevin Hackert Robert Bläsing Noch mehr knackige Ansagen macht Robert auf Facebook ...

hinnerk stellt euch die queeren Kandidaten für die Bezirkswahl am 26. Mai vor. Der 36-jährige Robert Bläsing tritt für die FDP in Hamburg-Nord an.

Warum machst du Politik?

An allen Ecken und Enden besteht in Deutschland und Hamburg Reform- und Erneuerungsbedarf. Eine liberale und vielfältige Gesellschaft kann nur in einem geeinten Europa gelingen. Gegen Bevormundung und irrationale Dogmen hilft nur eigenes aktives Eintreten für Freiheit und Verantwortung.

Foto: Kevin Hackert Robert Bläsing ... und Instagram.

Was ist das dringendste Problem in deinem Bezirk?

Hamburg-Nord braucht eine bezirksweite verbindliche Wartezeitobergrenze für Bus und Bahn, damit ein effizienter und zuverlässiger Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) gelingt. Hier brauchen wir vermehrt eine angebotsorientierte Politik. Ideologische Umverteilungskämpfe auf den Straßen helfen hingegen nicht wirklich weiter.

Was macht deinen Bezirk für dich als Queer besonders lebenswert?

Mit dem Magnus-Hirschfeld-Centrum (mhc) am Borgweg hat eine der wichtigsten queer-politischen Einrichtungen der Stadt ihren Standort im Bezirk Hamburg-Nord. Nicht weit davon entfernt befindet sich das Planetarium im Stadtpark. Beide Institutionen sind sehr wichtig für die Bildung und Kultur Hamburgs und leisten wertvolle Beiträge für eine offene, aufgeklärte und liberale Gesellschaft.