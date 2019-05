Bezirkswahl • Nachgefragt bei Christoph Reiffert

× Erweitern Foto: D. Moellenhoff Christoph Reiffert

Für die Bezirkswahl am 26. Mai kandidiert der 41-jährige Christoph Reiffert für die Grünen in Hamburg-Nord.

Warum machst du Politik?

Ich bin seit 11 Jahren dabei, die letzten fünf davon als Bezirksabgeordneter. Ich finde es toll, wenn ich gemeinsam mit den Kolleg*innen und den Bürger*innen Veränderungen bewirken kann - mal im Kleinen an der Straße um die Ecke, mal für den ganzen Bezirk oder sogar darüber hinaus. Es macht mir Spaß, ein offenes Ohr für die Wünsche und Anregungen der Bewohner*innen meines Bezirks zu haben.

Was ist das dringendste Problem in deinem Bezirk?

Hamburg-Nord ist in weiten Teilen hoch verdichtet. Entsprechend negativ wirkt sich der viele Autoverkehr aus. Wir müssen den schon eingeleiteten Wandel in der Mobilität weg vom Privatauto, hin zu ÖPNV, Carsharing, Rad und zu Fuß Gehen voranbringen. Denn nur so können sich die Menschen den freien Raum vor ihrer Haustür von den oft wenig genutzten Autos zurückerobern und haben Platz für Spielen, Quatschen, Gärtnern ...

× Christoph ist auf Facebook aktiv und teilt dort regelmäßig Beiträge, die ihm politisch wichtig sind.

Was macht deinen Bezirk für dich als Queer besonders lebenswert?

Ich schätze die Offenheit der Menschen hier, die vielfältigen Quartiere voller Kultur, Parks und Grünanlagen. Und natürlich das mhc, Hamburgs Zentrum für alle Queers, das wir als GRÜNE natürlich immer unterstützen.