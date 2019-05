Bezirkswahl • Nachgefragt bei Yannick Regh

× Erweitern Yannick Regh

hinnerk stellt euch die queeren Kandidaten für die Bezirkswahl am 26. Mai vor. Der 27-jährige Yannick Regh tritt für die SPD im Bezirk Hamburg-Mitte an.

Yannick Regh Yannick zusammen mit Pascal (mehr zu ihm hier) auf Wahlkampftour in Hamburg Mitte.

Warum machst Du Politik?

Ich mache Lokalpolitik, weil ich gemeinsam mit den Menschen vor Ort daran arbeiten will, unsere Quartiere noch lebens- und liebenswerter zu machen. Dazu gehören für mich starke soziale Einrichtungen, erschwingliche Wohnungen für alle, attraktive Grünflächen, ein guter Mobilitätsmix und gelebte gesellschaftliche Vielfalt.

Was ist das dringenste Problem in Deinem Bezirk?

Wir stehen vor der Herausforderung, jedem Bürger, jeder Bürgerin günstigen Wohnraum, gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden mit ausreichend Möglichkeiten zur Naherholung bieten zu wollen. Auf begrenzten Raum bietet dies hohes Konfliktpotential, was immer wieder durch innovative Ideen und Beteiligung entschärft werden muss. Gleichzeitig müssen wir in einer wachsenden Stadt für mehr und noch bessere soziale Angebote für alle Altersgruppen sorgen. So erhalten wir unsere Lebensqualität für alle Menschen im Bezirk.

Was macht Deinen Bezirk für Dich als Queer besonders lebenswert?

In Hamburg-Mitte liegen die schönsten Ecken Hamburgs und unser Bezirk ist am vielfältigsten. Von Finkenwerder, über Sankt Pauli, die Innenstadt, Sankt Georg, Hamm nach Billstedt gibt es viele verschiedene Lebensentwürfe. Diese gesellschaftliche sowie kulturelle Vielfalt ist für mich spannend. Latte Macchiato mit Hafermilch kann jeder.