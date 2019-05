Bezirkswahl • Nachgefragt bei Dennis Paustian-Döscher

× Erweitern Foto: Elfriede Liebenow Fotografie Dennis Paustian-Döscher

hinnerk stellt euch die queeren Kandidaten für die Bezirkswahl am 26. Mai vor. Der 38-jährige Dennis Paustian-Döscher tritt für die Grünen in Wandbsbek an.

Warum machst Du Politik?

Ich möchte den Menschen eine Stimme geben, die selbst keine haben. Dieser Grundgedanke treibt mich um. Konkret heißt das für mich: Menschen mit Einschränkungen sollen die gleichen Rechte auf Teilhabe wie gesunde Menschen. Und diversity muss auch in der Bezirkspolitik mit Leben gefüllt werden.

Was ist das dringenste Problem in deinem Bezirk?

Die wichtigste Frage ist der fehlende bezahlbare Wohnraum. Der Anteil an gefördertem Wohnungsbau muss steigen und dort, wo Menschen aus ihrem Viertel verdrängt werden, muss gegengesteuert werden. Der Wohnungsbau muss verknüpft werden mit dem Schutz von Grünflächen, damit wir auch vor Ort einen Beitrag dafür leisten, dass die Klimaziele eingehalten werden können.

Was macht deinen Bezirk für dich als Queer besonders lebenswert?

Wandsbek ist grün und vielfältig. Wandsbek und Eilbek sind nahe am Stadtzentrum, aber trotzdem ruhig. Wandsbek war einer der Vorreiter beim Hissen der Regenbogenflagge außerhalb der Stadtmitte und hat in den letzten acht Jahren die Interessen von LGBTIQ* im politischen Leben auch berücksichtigt.