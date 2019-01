Der Bär ist los!

× Erweitern Foto: Eurocreme.com Auch Otter wie Max Duro sind willkommen!

Norddeutschlands größtes Bärentreffen findet vom 18. bis 20. Januar in Hamburg statt und wird auch in diesem Jahr wieder eine (brust-)haarige Angelegenheit!

Zum zwanzigjährigen Jubiläum gibt’s ein liebevoll organisiertes Programm. Begonnen wird mit einem schwitzig-heißen Nachmittag in der DRAGON Sauna, Pulverteich 37, am Freitag ab 12 Uhr. Abends geht’s weiter im Hochbunker vom Uebel&Gefährlich mit einem kuscheligen Kennenlernen – Bärinnen müssen leider draußen bleiben.

Samstag wird’s erst einmal sportlich beim Bärenbowling um 12 Uhr im U.S. Fun Bowling, Wagnerstraße 2, und danach knuddelig bei der Hafenrundfahrt – los geht’s um 13:45 Uhr an den Landungsbrücken (Brücke 1/Hafentor). Abends steigt dann natürlich DAS Highlight: Die Bärenpaadiie XXL! Feiern, flirten und fleißig kraulen darf man nahe Hauptbahnhof in der Markthalle Hamburg, Klosterwall 11. 1.500 Bären und Freunde (wieder gilt: men only!) werden hier auf zwei Dancefloors mit DJs wie Sven Enzelmann oder DJ Kay und DJ Alex (House) die Hütte zum Beben bringen! Zum Relaxen steht die große Lounge im Obergeschoss zur Verfügung.

Am Sonntag verjagen die Bären gemeinsam den Kater und stillen ihren Bärenhunger beim Brunch im Körri Speisekontor, Springeltwiete 2.

Wir wünschen ein wunderbäriges Vergnügen! Tickets für die einzelnen Veranstaltungen gibt’s im Vorverkauf unter www.nordbaeren-hamburg.de.