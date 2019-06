Schützenfestumzug in Goslar wird zum CSD

×

Schützenfest Goslar

Der Schützenumzug am 29. Juni in Goslar ist traditioneller Auftakt für das Schützen- und Volksfest Goslar, das in diesem Jahr bis zum 7. Juli Besucher*innen aus ganz Niedersachsen anlockt. Am 3. Juli gibt es beim Familientag Vergünstigungen selbstverständlich auch für Regenbogenfamilien.