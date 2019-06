QueerCup: 🏊 nass bis feucht-fröhlich 🎉

× Erweitern Foto: skeeze / Pixabay / CC0 Schwimmen

Foto: J. Fornander / Unsplash / CC0 Mann Pool

Kaum zu glauben: Mit mehr als 100 Teilnehmern aus der ganzen Welt ist der Queer Cup inzwischen Hamburgs größter Schwimmwettbewerb. Am 22. Juni wird in Wilhelmsburg geschwommen und auf St. Pauli gefeiert.

Der Wettkampf

Die Teilnehmer erwartet ein durch den Deutschen Schwimmverband (DSV) anerkannten Wettkampf in freundlicher Atmosphäre. Die besten drei Teilnehmer & Teilnehmerinnen jeder Altersklasse werden mit Medaillen geehrt. Für die Teilnehmenden hat sich Gastgeber Startschuss zusätzlich wieder einiges an Rahmenprogramm zum Socializing einfallen lassen. Eine dieser Programmpunkte steht auch jedem anderen Hamburger offen.

22.6., Schwimmhalle Inselpark, Am Inselpark, Hamburg-Wilhelmsburg, S-Wilhelmsburg, 11 – 17 Uhr. www.hamburg-queer-cup.de

Foto: Toom Perstall DJ La Bitcha DJ La Bitcha spielt regelmäßig „Hits mit und ohne Niveau” im Toom Perstall

Die Party

„Badeanstalt royal – the official Queer-Cup-Party” in der Prinzenbar ist wie der Name verrät die Veranstaltung, auf der alle Sportler und Sportlerinnen sich nach den Wettkämpfen entspannen können. DJ La Bitcha beschallt die kitschig-schönen Räume der Prinzenbar ab 21 Uhr, Hamburger Party-Queers sind herzlich willkommen.

22.6., Prinzenbar, Kastanienallee 20, Hamburg, S Reeperbahn, 21 Uhr