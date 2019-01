Ziemlich neu und queer: NIKKI TIGER

× Erweitern Foto: www.nikki-tiger.com NIKKI TIGER

Von wegen, es tut sich nix bis kaum was im Hamburger Nachtleben ...

Es gibt was Gutes und noch Unverbrauchtes! Natürlich in der Talstraße lockt eine szenige – relativ neue – Adresse: das NIKKI TIGER. 2018 legte hier schon das Team der WÄSCHEREI los, 2019 wird es sicherlich auch queer weitergehen. Der auch von außen interessante Klub von Linus Nakielski, Elias Grzmot-Bilski, Hasan Aydemir und Kemal überzeugte uns sofort mit seiner etwas an die 1980er und Asien erinnerende Innenarchitektur, ein fürwahr stylischer Tanztempel.

Und hätten wir die Rubrik „Klo des Monats“, dieser Klub würde gewinnen. Was für ein schicker Thronsaal!

Musikalisch setzt man auf Vielfalt: „We ain’t Techno, we ain’t Disco, we ain’t Soul, we ain’t House, we ain’t Pop, we ain’t Rock – we are an all around mashup.“

Fun Fact: Früher residierte hier das Ego, beziehungsweise die Villa Nova.

Wir vom hinnerk sind sehr gespannt, was da noch passieren wird, schau dir die NIKKI mal an.

NIKKI TIGER, Talstraße 9, S Reeperbahn, Hamburg, www.facebook.com/nikkitigerclub

