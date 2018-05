Welcome to the Pleasuredome

... hat sich DJ Chris Fleig zum DARE!-Motto gewählt. Der New- Romantic-Waver und absolute „Duran Duran“-Fan zaubert am 2. Juni natürlich auch das Beste aus Pop & Wave, Italo Disco sowie Dance Classics und das was es in den 1980ern auf den Tanzflächen der Schwulenszene zu hören gab. Auf Chris Fleigs Playlist außerdem mit dabei: Silent Circle, Alphaville, Frankie Goes to Hollywood.

2.6., DARE! @ Nachtasyl ... The 80s club for gays & friends, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr