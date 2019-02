Rony Golding im Fundbureau

× Erweitern MANHATTAN - Underground Sounds

Foto: M. Rädel DJNK Foto: M. Rädel

Am 9. Februar startet der u. a. aus dem KitKatClub in Berlin bekannte DJ im Fundbureau mixtechnisch in Hamburg durch.

Los geht die Party „MANHATTAN – Underground Sounds“ in der Stresemannstraße 114 um 23 Uhr – es darf bis 7 Uhr morgens durchgetanzt werden! Rony ist natürlich nicht der einzige DJ der Nacht: „Auf dem Popfloor erwartet euch der junge Berliner Newcomer DJNK (kleines Bild), der zurzeit erfolgreich durch sämtliche Berliner Clubs tourt und regelmäßig die Crowd zum eskalieren bringt“, verrät der Veranstalter. Fein.

9.2., MANHATTAN – Underground Sounds, Stresemannstraße 114, Hamburg, 23 Uhr, www.facebook.com/manhattan