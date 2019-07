QueerFlora • Die Geschichte der Perversion

× Erweitern Foto: M. Rädel Rote Flora

2019 ist bekanntlich ein Jahr der queeren Jubiläen und Jahrestage. Daran erinnert die alternative CSD-Party des Queer Flora Kollektivs mit dem Motto „100 Jahre pervers.“ Wie immer für den guten Zweck.

Foto: Archiv der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin Institut für Sexualwissenschaft Das Institut für Sexualwissenschaft in Berlin (1919 – 1933).

In Berlin wurde von Magnus Hirschfeld im Sommer 1919 das Institut für Sexualwissenschaft gegründet, es war der erste wissenschaftliche Ort, an dem queeres Begehren erforscht und gelebt wurde. Die Nationalsozialisten beendeten diese erste sexuelle Befreiungsbewegung bereits im Jahr der Machtergreifung. 1969 war dann das nächste einschneidende Jahr: In Deutschland wurde der Paragraf 175 des Strafgesetzbuches entschärft: Homosexualität zwischen Erwachsenen über 21 Jahren war fortan nicht mehr strafbar. In New York proben im Stonewall Inn auf der Christopher Street Trans*menschen, Lesben und Schwule den Aufstand gegen Polizeigewalt und Unterdrückung – ein Wendepunkt. Ab diesem Moment breitete sich die Bewegung für gleichberechtigtes Leben und Lieben queerer Menschen weltweit aus. Die CSDs erinnern bis heute jährlich daran.

Queer Flora

Zum CSD in Hamburg gibt es traditionell auch eine alternative Party in der Roten Flora, die seit 1989 besetzt ist und schon in den 1990ern auch queer bespielt wurde. Das Queer-Flora-Team:

„Dieses Jahr, am 3. August 2019, feiern wir die Queer Flora. Dass wir das können, verdanken wir mutigen Menschen wie Magnus Hirschfeld, Marsha P. Johnson (Stonewall-Aufständler*in) und so vielen anderen. Während der Hass auf Vielfalt und Freiheit in Deutschland wieder zunimmt, wird die Queer Flora auch 2019 ein Ort für alle sein. Unsere Spenden gehen in diesem Jahr an das Projekt Solace Initiative in Ghana. Es ist die erste LGBTQ+-Organisation in dem afrikanischen Land, in dem Schwule, Lesben und Trans*menschen weiterhin Repressionen ausgesetzt sind. Außerdem unterstützen wir das BASIS-projekt Hamburg, das sich an männliche Sexarbeiter richtet, und den Verein 6. Autonomes Frauenhaus Hamburg.“

Gute Sache!

