Partybilder aus der WunderBar

Foto: House of Drag

Dank Geena Tequila und Amanda Cox können wir euch zeigen, was ihr verpasst, wenn ihr nicht die WunderBar besucht. Queeren Spaß!

„Hier in der Talstraße 4 kann Mann ruhig noch mal jugendliche Schandtaten begehen in den plüschigen Sofaecken oder in den abschließbaren wie engen Örtlichkeiten“, verriet uns ein Barkeeper einmal im Interview. Das können wir nur bestätigen!