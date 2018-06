Hamburg: „Everybody in the Place“

× Erweitern NEW RAVE Groupshow Aftershow

Rave ist mehr als nur Musik, es ist eine Künstlerszene, eine Bewegung, die immer da war und beständig feiert(e). Wenn man auch meist von Elektro oder Techno spricht – aber was sind schon Namen?

„Oldschool, Baby“?! Der New-Rave-Hype macht weiterhin aller Orten Krach und Spaß, da war es ja an der Zeit, dass auch mal wieder in Hamburg was abgeht! Natürlich im Uebel & Gefährlich in der Feldstraße 66. Ab 23 Uhr kann man hier dank u. a. der Affenfaust Galerie, dem Chains Club und DJs wie Cri$py C sowie 888 am 27. Juli zu satten Beats, tiefen Klonks und hypnotischen Melodien in „Loops of Infinity“ eintauchen und „To the Middle of Nowhere“ tanzen bis man „Out of Space“ ankommt oder es „Pennies from Heaven“ regnet.

27.7., NEW RAVE Groupshow Aftershow, Uebel & Gefährlich, Feldstr. 66, Hamburg, 23 Uhr, www.uebelundgefaehrlich.com