DARE! • Fräulein Menke kommt!

Was wurde eigentlich aus Frl. Menke? Das könnt ihr sie am 25. Mai im Nachtasyl doch selber fragen!

Fr. Menke

Das Beste kommt immer am Schluss: Deutschlandfahnen raus, Rollschuhe an, „Neue Deutsche Welle“-Special (NDW) bei DARE! Eigentlich wird diese Musikrichtung hier ja so gut wie nie gespielt – und das auch nicht ohne Grund.

Aber für einen Abend und in geballter Form machen auch Bruttosozialprodukt, 99 Luftballons und deine blauen Augen ja sowieso sentimental und trotzdem mehr als fröhlich. Frankie hatte sich „Traumboy“ von Frl. Menke als mottogebenden Track gedacht, und hinnerk wäre ja nicht hinnerk, wenn wir da nicht traumboyhaft mitspielen würden.

Leider hat unser Interview aus Termingründen nicht mehr geklappt, dafür könnte ihr Frl. Menke aber selbst ausquetschen, sie wird 25. im Nachtasyl mit euch feiern!

25.5., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Hauptbahnhof, 22:30 Uhr