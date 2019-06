Mit CAMP 77 in den Park

× Erweitern Foto:instagram.com/mo.alhilu Mo Mo von den CAMP Dancers hat in Berlin schonmal einen Outdoor-Probelauf absolviert. Unser Interview mit ihm findest du HIER und mehr von ihm HIER. Und natürlich am 8. Juni beim CAMP 77.

Foto: T. Zurbrüggen Marc Majewski DJ Marc Majewski

Alex und das CAMP-Team knüpfen an eine Tradition an: In den langen Nächten der warmen Jahreszeit wird das CAMP nicht an gewohnter Stelle zelebriert, sondern da, wo offene Räume Barbecue und den Kontakt zur Außenwelt ermöglichen: Die CAMP-Sommerresidenz.

Nach Lago Bay und Indochine wird am 8. Juni erstmals Planten un Blomen, genauer das Park Café Schöne Aussichten Schauplatz für das vorausahnend „Testo Inferno“ getaufte Spektakel.

Der Name ist Programm: Schwul feiern im Park mit sexy Tänzern, Lichtinstallationen, LED-Sticks und Musik von Arno von Dannen, Marc Majewski und DJ aleXio. Wir freuen uns auf eine Nacht im Zentrum der Stadt, aber gleichzeitig in einer anderen Welt.

8.6., CAMP 77 „Testo Inferno“, Park Café Schöne Aussichten, Gorch-Fock-Wall 4, Hamburg, S Dammtor, 23 Uhr