Ins neue Jahr wie drei Könige

Mit DARE! in die Nacht vor dem Dreikönigstag: King wäre da doch eine gute Wahl. An diese New-Wave-Combo erinnern sich nur wirkliche Hardcorefans. Also auf jeden Fall die, die auch am 5. Januar um 22:30 Uhr an die Türen des Thalia klopfen, um den Segen des besten Pop-Jahrzehnts zu empfangen.

5.1., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Jungfernstieg, 22:30 Uhr

DARE am 1. Dezember 2018

Jimmy Somerville als Motto-Pate für eine queere 1980er-Party am Welt-AIDS-Tag – das passt. „Read My Lips (Enough Is Enough)“ ist der dazugehörige Titel, der euch hoffentlich animiert, besonders auf die Lippen der Kassierer und Kassiererinnen am Einlass des Nachtasyls im Thalia zu achten.

Denn: 1 Euro vom Eintritt eines jeden Gasts spendet Frankie an die AIDS-Hilfe Hamburg. Das Team ist außerdem mit einem Stand im wahrsten Sinne des Wortspiels mit von der Party und bietet gegen Spende den wieder allerliebst befellten Soli-Teddy an.