KIDSMAKENOISE: Indie, Pop, Elektro

× Erweitern Foto: M. Rädel Jack Strify (links im Bild) legte hier schon als DJ los. Er ist ein guter Freund von Sängerin Alina und Blogger Riccardo Simonetti

Kids Make Noise

Und alles schön queer gemischt und ausgesucht! Hamburg hat mit „KIDS MAKE NOISE“ endlich eine Party, die sich mit dem queeren Untergrund anderer Metropolen messen kann. Schön, das.

„Ob abseits des Mainstreams oder volle Kanne Kommerz... unser Sound ist so offen, wie unsere Gäste und das Leben. Also feiert mit uns“, freut sich das quirlige Partyteam schon voller Vorfreude auf den 10. Mai. „Zu Indie, Pop, Rock & Elektro darf wild gefeiert werden, denn wir haben Sturmfrei!“ Na, das ist doch mal eine Ansage. Aber stürmt es in Hamburg nicht dauernd etwas? Ach nein, das ist ja dann eine STEIFE Brise. Gut zu wissen: Mit dem Flyer in der Hand, kommst du für kleine 5 Euro rein.

10.5., KIDS MAKE NOISE, Prinzenbar, Hamburg, Kastanienallee 20, S Reeperbahn, 23:55 Uhr