In Hamburg, im DOCKS: Felix Jaehn

Jasmine Thompson

2018 lief der Erfolgsproduzent Felix Jaehn nach seinem Coming-out noch mit beim Berliner CSD, jetzt sorgt er für queeres Vergnügen in der Hansestadt.

Der Bursche landet seit 2015 Hits wie „Bonfire“ mit ALMA, „Ain't Nobody (Loves Me Better)“ mit Jasmine Thompson (Bild rechts), „Cool“ sowie „Book of Love“, er remixte schon Avicii („The Nights“) und ist dabei noch soooo jung: Geboren wurde Felix 1994 in Hamburg. Daher ist er auch noch so voller Tatendrang! Sein erstes Album erschien letztes Jahr, sicherlichgibt es bald neue Musik. Aber jetzt kommt im März erstmal ein Gig im DOCKS am Spielbudenplatz an der Reeperbahn ... Der Kiez, nein, die Welt liebt den Hanseknaben!

8.3., Felix Jaehn, DOCKS, Spielbudenplatz, Hamburg, 23 Uhr