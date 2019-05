FRONT ♬ House-Legenden

× Erweitern FRONT

Ja, es geistert wie ein Untoter durch die Köpfe der Hamburger Partyszene: Wird in einem Gespräch das FRONT erwähnt, stürzt sofort eine ganze Welle von Emotionen und Geschichten aus den Anwesenden heraus.

Auf Facebook erfreuen sich FRONT-Revival-Gruppen größter Beliebtheit und Revival-Partys von Boris Dlugosch sind binnen kürzester Zeit ausverkauft. Also warum in 2019 nicht damit weiter machen? Um so mehr, als dass mit Robby einer DER Veranstalter des heiligen House-Tempels am Berliner Tor mit an Bord ist, der sich dort mit Partys wie Total Recall, Acid Thunder und This Brutal-House in die Gehirnwindungen der FRONT-Gänger eingebrannt hat. Frank vom DARE! und er haben sich zusammengetan und wollen mit „legends of house“ für eine Nacht im ehemaligen Madhouse, das nun auf den Namen Yoko hört und sogar Neon-Röhren-Romantik bietet, eine klassische FRONT-Party feiern.

Natürlich auch mit FRONT-DJs: Jannis Karakoulias hat zugesagt, genau wie sein „Oldschool Escape“-Team. Besonderen Wert legen sie darauf, mit Original-Vinyls aus der Housesound-Ära aufzulegen. DJ Jannis:

„Es kommt nicht nur auf das Vinyl an oder auf den einzelnen Track, entscheidend ist der richtige Mix, die korrekte Edit, die so nur im FRONT gelaufen ist.“

Frankie Dare ergänzt:

„Es darf sich nicht nur die FRONT-Gemeinde angesprochen fühlen! Bei derartigen Revival-Partys sind die Leute spätestens nach dem dritten Song wieder in ihrer Jugend.“

11.5, legends of house – enjoy the sound of front, Yoko, Valentinskamp 47, Hamburg, U Gänsemarkt, 22 Uhr