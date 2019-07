hinnerk präsentiert: BREMEN TOTAL! Die Gala-Party-Night

Die ehrenamtlich organisierte Gala-Partynacht glänzt dieses Jahr mit der Politaktivistin Margot Schlönzke.

Am 10. August werden im Rahmen der „BREMEN TOTAL! Die Gala-Party-Night“ im Café Sand am Strandweg 10 ab 22 Uhr 37 Jahre Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben e.V. gefeiert – und es wird groß aufgefahren, immerhin ist die Gala-Party auch der Auftakt zum zweiwöchigen CSD-Kulturprogramm.

„Gleich zu Beginn gibt es einen Liveauftritt von Margot Schlönzke, die ihr auch schon beim diesjährigen CSD Nordwest in Oldenburg bewundern konntet“, freut sich das Team von Rat&Tat. „Die gebürtige Berlinerin begeistert seit vielen Jahren ihr Publikum als Moderatorin, Sängerin und Entertainerin. Sie organisierte 2016 die Mahnwache Berlin for Orlando ließ das Brandenburger Tor in den Farben des Regenbogens erstrahlen zu lassen.“