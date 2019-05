Hannover: Glitterbox!

× Erweitern Glitterbox

Foto: Jens Koch Mousse T Lokalmatador Mr. „Horny“ „Sexbomb“ Mousse T.

Die zurzeit erfolgreichste Party auf der Mittelmeerinsel Ibiza kommt erstmals nach Deutschland, genauer: Nach Hannover!

Am 11. Mai wird der Kuppelsaal im Hannover Concress Centrum mächtig aufgeglittert: Dutzenden Discokugeln und jede Menge aufregender Deko und ein fantastisches Line-up haben unter anderem schon London, New York und Amsterdam für eine Nacht in die Ära der hedonistisch-exaltierten 1970er-Disco-Epoche katapultiert. Begleitet von aufgestylten Dragqueens und Gogos (aus London angereist für diese eine Nacht), Tänzern und viele Showeinlagen, werden House- und Disco-Sounds von den Top-Stars der Szene serviert.

Foto: ELLEN tuerke fotografie Purple Disco Machine Purple Disco Machine: Der wohlmöglich erfolgreichste queere DJ-Exportschlager aus Dresden!

Mit dabei sind: Purple Disco Machine, The Shapeshifters und Lokalmatador Mr. „Horny“ „Sexbomb“ Mousse T.! Karten sichert ihr euch am besten schon im Vorverkauf an den bekannten Ticketshops oder online unter www

Foto: Alexander Heil Glitterbox Es wird verdammt glamourglitzernd Mitte Mai in Hannover.

.visit-hannover.com/glitterbox. Praktisch: Übernachtungspakete ermöglichen euch das Auf- und wieder Abglittern bequem und in Ruhe, wenn ihr von weiter weg anreist.

11.5., Glitterbox – Work Your Body Tour, Hannover Congress Centrum – Kuppelsaal, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, Hannover, 22 Uhr, Tickets und Infos unter www.visit-hannover.com/glitterbox und www.facebook.com/hvghannover