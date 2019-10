Göttingen • queerlectric by GAYLECTRO

Der Abschluss der diesjährigen LesBiSchwulen* KULTURTAGE wird gefeiert. Mit einer GAYLECTRO-Sonderparty ganz im Stile der 1980er-Jahre.

Unter dem Motto 80s influenced electronic sounds katapultieren euch Sarah C. (Gender Crash Trash / CSD Göttingen) und M.A.R.C. (GAYLECTRO - ELECTRONIC VIBES / SCHALLWELLEN) auf die Tanzflächen der 1980er. Und es wird garantiert queerlectric, denn die beiden sind sowohl den 1980ern als auch der elektronischen Musik komplett verfallen und in der queeren Szene zu Hause. Es erwarten euch Synthesizer-Pop, House, High Energy, Wave und aktuelle 80s beeinflusste elektronische Underground Tracks.

Anne Clark, Bronsky Beat, Divine, Grace Jones, The Human League, Kajagoogoo, My Mine, Soft Cell, Tears For Fears, New Order, Visage, Yazoo ...