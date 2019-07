Am 6. Juli steht die faszinierende Company B. mit „Fascinated“ Pate für DARE! – wenn es nicht gleich Klick macht, kein Problem:

Die Synthpop-Girlgroup Company B landete damit im März 1987 einen Hit in den USA. Der Song stand an der Spitze der Billboard-Dance-Charts und blieb dort vier Wochen lang. Und ihr steht im Nachtasyl bei DARE! mindestens vier Stunden wippend an der Tanzfläche bitte!

6.7., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, 22:30 Uhr