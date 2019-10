Die zweite Glitterbox. Mit Horse Meat Disco!

× Erweitern Foto: Alexander Heil Glitterbox

Nach dem großen Erfolg der 1. Glitterbox in Hannover mit 3.000 Gästen aus ganz Deutschland geht es im Oktober nochmal eine Schippe aufgeglitterter weiter.

Das Konzept aus 1970ern und Moderne mit Drags und Discokugeln bleibt, neu sind neben Weltstar und Lokalheld Mousse T. diesmal Barbara Tucker, Horse Meat Disco und Phil Fuldner gebucht, wir stellen euch die Headliner vor.

Horse Meat Disco

× Erweitern Foto: Horse Meat Disco Horse Meat Disco

Die berühmt-berüchtigte Crew von Horse Meat Disco wurde 2004 im „The Eagle“, einer Schwulenbar in Londons Chinatown, gegründet und hat sich weltweit in der Queer- und Clubkultur rasant entwickelt. Auf den angesagtesten Festivals sind sie mittlerweile zu Hause und in vielen Metropolen haben Horse Meat Disco feste Club-Residenzen. Mit ihren Sets aus Disco-Classics, House, Italo-Disco und Punk-Funk verzaubern sie immer wieder das tanzwütige Publikum.

Phil Fuldner

Phil Fuldner gehört unumstritten zu den Pionieren der deutschen Housemusik Szene. Mit Hits wie „The Final" und „Miami Pop" mischte er damals schon mächtig die Dancefloors dieser Welt auf. Aktuell ist er Teil der Glitterbox-Familie. Sein Sound bewegt sich elegant zwischen House und Disco und ist unglaublich charming und sexy.

Barbara Tucker

Die als „The Queen of House" und „Diva of Dance" bekannte Sängerin und Songwriterin Barbara Tucker aus New York nahm vor ihrem Durchbruch zunächst eine Gospel-Ausbildung und war mehrere Jahre Background-Sängerin für George Clinton, Deee-Lite und Janet Jackson. Bekannt wurde sie durch den Song „Beautiful People“ (Louie Vega/Masters at Work), der 1984 auf dem Label Strictly Rhythm veröffentlicht wurde.

Selbst aus Hamburg und Berlin gucken unsere Redaktionen ein bisschen neidvoll auf die Leinestadt. Let‘s Dance!

26.10., Glitterbox „Let‘s Dance“, Kuppelsaal im Hannover Congress Centrum, Theodor-Heuss-Platz 1 – 3, 22 Uhr, www.visit-hannover.com/glitterbox