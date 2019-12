Die WunderBar feiert ihr Wiegenfest!

× Erweitern Fotos: M. Rädel DJNK, Nina Queer und Amanda Cox

Foto: M. Rädel Fixie Fate Auch Fixie Fate legte hier schon auf

Eine Legende wird 28. Die queere Szenebar, der schillernd-schräge Mikroklub WunderBar, feiert zwei Tage vor Heiligabend ihr Wiegenfest.

Die Bar, in der schon Dragqueens wie Valery Pearl, Nina Queer, Amanda Cox, Fixie Fate, Katy Bähm und Geena Tequila feierten, Jimmy Somerville, Nina Hagen, Ole von Beuyst, DJNK und Berry E. schon Spaß hatten, ist eine queere Hamburger Institution.

Und sie tut auch Gutes, so unterstützt sie unter anderem die Projekte wie „Die Familie tut was!“ und „Ready to Act“ mit Spenden. Am 22. Dezember gibt es für alle Gäste einen Sekt gratis und eine Show. hinnerk gratuliert – und wird auch mitfeiern.

22.12., Happy Birthday WunderBar, WunderBar, Talstraße 18, S Reeperbahn, 22 Uhr, www.wunderbar-hamburg.de