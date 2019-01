Diamantstandard bei DARE!

× Erweitern Diamant

Darunter geht es bei DARE! nicht mehr. Keine 1980er-Party der Stadt bemüht sich mehr, nicht in Kitsch und Stereotypen des Jahrzehnts von Neonleggings und Schweißbändern zu verfallen, sondern jeden Monat eine feine musikalische Auswahl der wirklich bleibenden Erinnerungen wachzuküssen.

Am 2. Februar erledigt das „Precious Little Diamond“ DJ Little L. und am 2. März niemand anders als DJ Chris Flyke, der schon selbst erfolgreiche Partyprojekte in der Hansestadt gestemmt hat. „Sounds Like a Melody“ im schönsten Theaterdachgeschoss Hamburgs.

2.2. + 2.3., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Jungfernstieg, 22:30 Uhr