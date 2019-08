DARE! So viele Männer und Chris Flyke!

Foto: facebook.com/chrisflyke Chris Flyke Seit 1997 gehört Chris FLyke zum Inventar der Hamburger Pop-DJ-Szene. Und zwar zu dem, das man pflegt und immer wieder gerne hervorholt. Mehr Infos gibt es HIER.

Frankie Dare und sein Team hatten eigentlich schon damit gerechnet, nach dem Hamburg Pride Doppelfeature mit Truck und Party eine gepflegte Auszeit nehmen zu können. Nicht mit der DARE!-Crowd.

Den fluffig-kantigen (ja, in den 1980ern ging beides gleichzeitig!) Soundtrack des Abends mischt DJ Chris Flyke für euch und er hat einen wirklich schönen Klassiker als Motto verpasst bekommen. Schon 1983 sang Miquel Bbrown nämlich „So Many Men, So Little Time"...

6.9., DARE! @ Nachtasyl, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U + S Jungfernstieg, 22:30 Uhr