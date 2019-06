× Erweitern Divine

Die Sängerin, Schauspielerin und Schock-Drag Divine war eine der schillerndsten Figuren des queeren New Yorker Nachtlebens der späten 1970er- und frühen 1980er-Jahre. Ihr und ihrem High-Energy-Hit „Shoot Your Shot“ widmen Frankie Dare und DJ Little L. den Abend des 8. Juni im Nachtasyl über dem Thalia Theater.

Mehr zur Diva Divine gibt es in unserem Topic.

8.6., DARE!, Nachtasyl im Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, S+U Hauptbahnhof, 22:30 Uhr